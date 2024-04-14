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Израиль

Герцог в интервью SkyNews: "Это было объявление войны. Мы взвесим все варианты"

время публикации: 14 апреля 2024 г., 19:12 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 19:18
Герцог в интервью SkyNews: "Это было объявление войны. Мы взвесим все варианты"
Chaim Goldberg/Flash90

Президент Израиля Ицхак Герцог дал интервью британской телекомпании SkyNews в связи с беспрецедентной иранской атакой на Израиль. На вопрос, как должен Израиль ответить на ракетный обстрел, Герцог ответил:

"Каждый из нас спрашивает: что бы сделали вы, если бы вы подверглись столь агрессивной атаке, какую перенесли мы вчера вечером со всех концов Ближнего Востока: нас обстреливали ракетами, в том числе баллистическими, ракетами средней и малой дальности, а также атаковали боевыми дронами".

"Это же настоящая война. По сути, это объявление войны, – продолжил президент Израиля. – Но поскольку мы находимся в напряжении, и поскольку мы способны дать необходимый ответ, а также поскольку мы стремимся к балансу в отношениях с нашими партнерами, мы взвесим все возможные варианты. И я уверен, что мы предпримем необходимые шаги, необходимые для защиты нашего народа. Мы не ищем войны, это я вам точно могу сказать".

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