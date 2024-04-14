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Бедуины Негева возмущены: мы беззащитны перед ракетами, у нас нет даже маленьких убежищ

время публикации: 14 апреля 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 12:12
Бедуины Негева возмущены: мы беззащитны перед ракетами, у нас нет даже маленьких убежищ
Kobi Gideon / Flash90

Состояние семилетней Амины Аль-Хасуни из бедуинского поселка Аль-Фаруа под Арадом, пострадавшей от осколочных ранений в результате ночного ракетного обстрела из Ирана остается тяжелым, ее жизнь все еще в опасности. Девочка находится в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве, где она перенесла операцию. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Жители поселка Аль-Фаруа, как и жители многих других незаконных бедуинских поселков, возмущены полным отсутствием защитных сооружений в их поселках. Амина была ранена осколками, которые пробили стены ее дома.

Отец девочки, который находится вместе с ней в больнице, рассказал, что ни бомбоубежищ, ни защищенных комнат у них нет, и все бедуины живут в страхе перед ракетами. "Мы проснулись от сирен, но спрятаться нам было негде", – поделился он.

Важно отметить, что помимо стандартизированных бомбоубежищ, которые строятся в крупных городах и поселках, в Израиле существует вариант легких и мобильных бомбоубежищ, форма и эффективность которых разрабатывалась годами ракетных обстрелов.

Компактное небольшое бетонное убежище – "мигунит" – доставляется и устанавливается грузовиком с подъемным краном, такие убежища устанавливают на сельскохозяйственных территориях и военных базах. В этих случаях за приобретение и установку "мигуниот" отвечают соответственно министерство сельского хозяйства и министерство обороны.

Отсутствие каких-либо защищенных пространств в бедуинских поселках это известная и давняя проблема, но по какой-то причине ни министерство развития Негева и Галилеи, ни министерство обороны в лице Командования тылом эту проблему до сих пор не решили.

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