Скончалась легенда израильской разведки Ализа Маген, заместительница трех глав "Мосада"

Канцелярия главы правительства от имени "Мосада" сообщает о смерти ветерана израильских спецслужб Ализы Маген, которая занимала пост заместителя главы "Мосада" при трех руководителях службы внешней разведки – Эфраиме А-Леви, Шабтае Шавите и Дани Ятоме.

Маген, родившаяся в 1937 году, начала работать в "Мосаде" в 23 года и оставалась на службе в этой организации 39 лет. Она принимала участие в сотнях разведывательных и оперативных мероприятий. В их числе – угон иракского МиГ-21 и операция возмездия после убийства 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

"Семья "Мосада" склоняет голову в связи со смертью нашей подруги Ализы – уважаемого командира и первопроходца, посвятившей свою жизнь безопасности Израиля и его граждан. Она была легендой и оказала влияние на поколения сотрудников, выросших на ее наследии и ценностях", – говорится в сообщении.