"Гаарец": МИД подготовил план черного пиара против Катара, но его отменили под давлением "Мосада"

Как пишет газета "Гаарец", после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года израильское министерство иностранных дел подготовило пиар-кампанию, направленную на очернение Катара и подрыв его международного влияния.

Предполагалось, что эта информация будет распространяться по дипломатическим каналам, через средства массовой информации и социальные сети. Она была одобрена Эли Коэном, занимавшим тогда пост министра иностранных дел.

Координатором проекта стал генеральный директор МИД Ронен Леви. Был привлечен внешний консультант, занимавший высокий пост в системе безопасности. Программа была прекращена после того, как глава "Мосада" Давид Барнеа выступил против очернения Катара – потенциального посредника на переговорах по заложникам.

Согласно источнику, планировалась публикация документов о связях Катара и террористов, участии Катара в финансировании террора. Израиль намеревался вбить клин между Катаром и другим потенциальным посредником – Египтом. Отмечается: авторы плана сами предполагали, что до реализации дело не дойдет из-за сопротивления канцелярии главы правительства и спецслужб.