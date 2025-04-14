Нетаниягу позвонил матерям трех израильтян, удерживаемых ХАМАСом в Газе

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что Биньямин Нетаниягу провел телефонные разговоры с матерями заложников Тамира Нимроди, Авинатана Ора и Эйтана Хорна.

"Премьер-министр рассказал им о предпринимаемых действиях для освобождения заложников и о проведении в эти дни интенсивных переговоров. Премьер-министр вновь выразил свою приверженность возвращению всех заложников – как живых, так и погибших", – говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.