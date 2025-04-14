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Израиль

Нетаниягу позвонил матерям трех израильтян, удерживаемых ХАМАСом в Газе

Заложники
время публикации: 14 апреля 2025 г., 23:51 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 23:51
Нетаниягу позвонил матерям трех израильтян, удерживаемых ХАМАСом в Газе
AP Photo/Tsafrir Abayov

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что Биньямин Нетаниягу провел телефонные разговоры с матерями заложников Тамира Нимроди, Авинатана Ора и Эйтана Хорна.

"Премьер-министр рассказал им о предпринимаемых действиях для освобождения заложников и о проведении в эти дни интенсивных переговоров. Премьер-министр вновь выразил свою приверженность возвращению всех заложников – как живых, так и погибших", – говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

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