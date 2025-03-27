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Израиль

Ynet: ШАБАК установил личность организатора взрывов в автобусах, но террорист все еще на свободе

Полиция
Террористы
ШАБАК
время публикации: 27 марта 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 22:34
Ynet: ШАБАК установил личность организатора взрывов в автобусах, но террорист все еще на свободе
Avshalom Sassoni/Flash90

По информации сайта Ynet, ШАБАК установил имя организатора взрывов в автобусах в Гуш-Дане, его имя, в частности, фигурирует в документах, переданных в суд. Но он до сих пор не найден.

Через несколько дней после попытки терактов был задержан житель Шхема, находящийся нелегально на территории Израиля и работавший в кафе "Гольда" в Бат-Яме. Он оказался непричастен к попытке терактов. В ходе расследования выяснилось, что террорист просил его помочь найти место для ночлега в Израиле, и он переадресовал его к своему соседу. В среду, 26 марта, житель Шхема был признан виновным в нелегальном нахождении в Израиле и приговорен к двум месяцам тюрьмы.

Вечером 20 февраля произошли взрывы в нескольких автобусах на стоянках в Бат-Яме и Холоне. Еще в двух автобусах были обнаружены невзорвавшиеся устройства. На взрывном устройстве, найденном в Холоне, была надпись на арабском "Месть за Туль-Карем". В результате взрывов не было пострадавших.

6 марта было подано в суд обвинительное заключение против 47-летнего жителя Холона, который перевозил террориста. За свои услуги он получил 450 шекелей. При этом ему не было известно, что его пассажир перевозит взрывные устройства.

Израиль
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