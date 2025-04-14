Управление тылом намерено изменить систему предупреждений о ракетах из Йемена и Ирана
время публикации: 14 апреля 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 18:44
Специалисты Управления тылом разрабатывают новую систему предупреждений о ракетных обстрелах из Йемена и Ирана.
По данным новостной службы N12, речь идет о предупреждении населения о запуске ракет большой дальности в сторону израильской территории еще до того, как активизируется система раннего оповещения "Цева адом" в районах, в которых может упасть ракета или обломки.
В сообщении новостной службы N12 подчеркивается, что в эти дни обсуждаются детали того, как должна работать такая система в будущем.
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