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Израиль

Управление тылом намерено изменить систему предупреждений о ракетах из Йемена и Ирана

Иран
Цева адом
Йемен
Хуситы
ЦАХАЛ
время публикации: 14 апреля 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 18:44
Управление тылом намерено изменить систему предупреждений о ракетах из Йемена и Ирана
Yonatan Sindel/Flash90

Специалисты Управления тылом разрабатывают новую систему предупреждений о ракетных обстрелах из Йемена и Ирана.

По данным новостной службы N12, речь идет о предупреждении населения о запуске ракет большой дальности в сторону израильской территории еще до того, как активизируется система раннего оповещения "Цева адом" в районах, в которых может упасть ракета или обломки.

В сообщении новостной службы N12 подчеркивается, что в эти дни обсуждаются детали того, как должна работать такая система в будущем.

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