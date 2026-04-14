ЦАХАЛ предупреждает о возможном усилении ракетных обстрелов в ближайшие часы
время публикации: 14 апреля 2026 г., 17:59 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 18:01
После оценки ситуации пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала предупреждение о том, что в ближайшие часы возможно усиление ракетных обстрелов из Ливана.
В сообщении говорится, что, предположительно, удары будут сосредоточены на населенных пунктах на севере Израиля.
Армия призывает граждан сохранять бдительность, действовать ответственно и строго соблюдать инструкции Службы тыла.