ЦАХАЛ предупреждает о возможном усилении ракетных обстрелов в ближайшие часы

После оценки ситуации пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала предупреждение о том, что в ближайшие часы возможно усиление ракетных обстрелов из Ливана.

В сообщении говорится, что, предположительно, удары будут сосредоточены на населенных пунктах на севере Израиля.

Армия призывает граждан сохранять бдительность, действовать ответственно и строго соблюдать инструкции Службы тыла.