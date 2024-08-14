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Ближний Восток

СМИ: Синуар заинтересован в соглашении о прекращении огня

время публикации: 14 августа 2024 г., 10:19 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 10:24
СМИ: Синуар заинтересован в соглашении о прекращении огня
AP Photo/Fatima Shbair

Как сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ, новый глава политбюро ХАМАСа Яхья Синуар хочет заключить с Израилем соглашение, которое положило бы конец военным действиям в секторе Газы.

По данным издания Hurriyet, египетские и катарские посредники проинформировали Израиль о готовности ХАМАСа к сделке. В основу соглашения ляжет так называемое американо-израильское предложение, представленное президентом США Джо Байденом.

Отметим, что 9 августа это предложение было вновь представлено сторонам США, Катаром и Египтом. Они призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры 15 августа. Однако, согласно сообщениям СМИ, палестинская террористическая группировка отказалась в них участвовать.

11 августа о том, что Синуар заинтересован в соглашении, сообщил телеканал CNN. В публикации отмечалось, что позиция главы правительства Биньямина Нетаниягу остается неясной. С одной стороны, он испытывает сильное давление США, с другой – правых партнеров по коалиции.

Ближний Восток
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