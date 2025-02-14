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Израиль

Елена Труфанов выехала на место встречи с сыном до наступления шаббата

Заложники
время публикации: 14 февраля 2025 г., 16:16 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 16:22
Елена Труфанов выехала на место встречи с сыном до наступления шаббата
Avshalom Sassoni/Flash90

Елена Труфанов, мама похищенного террористами ХАМАСа Александра (Саши) Труфанова, которого террористы обещают освободить в субботу, 15 февраля, выехала на точку встречи, подготовленную ЦАХАЛом, заранее, чтобы успеть до наступления шаббата.

Елена Труфанов, которая тоже была похищена террористами вместе со своей мамой Ириной Татти, была освобождена в рамках первой сделки 29 ноября. Ее муж Виталий Труфанов был убит террористами в "черную субботу" 7 октября.

Елена соблюдает шаббат, и выезжая на место долгожданной встречи с сыном, она обратилась ко всему израильскому народу с просьбой зажечь субботние встречи и попросить у Б-га скорейшего возвращения всех похищенных заложников.

Израиль
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