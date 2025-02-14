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Израиль

В Рехвоте мотоциклистка врезалась в столб

ДТП
время публикации: 14 февраля 2025 г., 00:35 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 00:35
В Рехвоте мотоциклистка врезалась в столб
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Ицхак Кац в Реховоте мотоциклистка не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в столб. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая (примерно 30 лет) получила серьезную черепно-мозговую травму и доставлена в тяжелом состоянии в больницу "Каплан".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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