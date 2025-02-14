В Рехвоте мотоциклистка врезалась в столб

На улице Ицхак Кац в Реховоте мотоциклистка не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в столб. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая (примерно 30 лет) получила серьезную черепно-мозговую травму и доставлена в тяжелом состоянии в больницу "Каплан".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.