В Рехвоте мотоциклистка врезалась в столб
время публикации: 14 февраля 2025 г., 00:35 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 00:35
На улице Ицхак Кац в Реховоте мотоциклистка не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в столб. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая (примерно 30 лет) получила серьезную черепно-мозговую травму и доставлена в тяжелом состоянии в больницу "Каплан".
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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