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Израиль

Офер Кальдерон, освобожденный из плена ХАМАСа, вернулся в больницу "Шиба"

Заложники
Грипп
время публикации: 14 февраля 2025 г., 20:26 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 20:26
Офер Кальдерон, освобожденный из плена ХАМАСа, вернулся в больницу "Шиба"
AP/Abdel Kareem

Штаб семей похищенных сообщил, что Офер Кальдерон, освобожденный из плена ХАМАСа 1 февраля, вновь госпитализирован.

Кальдерон был вынужден вернуться в больницу "Шиба" из-за воспаления легких, которое развилось как осложнение после гриппа.

Врачи отмечают, что длительное пребывание в плену привело к ослаблению иммунитета и защитных функций организма. Сейчас рядом с бывшим заложником находятся его близкие.

Израиль
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