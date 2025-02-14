Офер Кальдерон, освобожденный из плена ХАМАСа, вернулся в больницу "Шиба"

Штаб семей похищенных сообщил, что Офер Кальдерон, освобожденный из плена ХАМАСа 1 февраля, вновь госпитализирован.

Кальдерон был вынужден вернуться в больницу "Шиба" из-за воспаления легких, которое развилось как осложнение после гриппа.

Врачи отмечают, что длительное пребывание в плену привело к ослаблению иммунитета и защитных функций организма. Сейчас рядом с бывшим заложником находятся его близкие.