"Кан-11": все заложники подвергались физическому насилию

Израиль собирает свидетельства бывших заложников об условиях содержания в плену ХАМАСа. Из этих данных следует, что все они подвергались физическому и психологическому насилию.

Корреспондент "Кан-11" Шели Тапиро в вечернем выпуске новостей рассказала со ссылкой на высокопоставленный источник, занимающийся сбором данных, что все заложники, в большей или меньшей степени подвергались физическому насилию. Наибольшую жестокость ХАМАС проявлял к захваченным в плен молодым мужчинам. В некоторых случаях заложников били прикладами. На телах заложников имеются ожоги, следы побоев и рубцы.

Вернувшиеся из плена рассказывают, что их кормили просроченными продуктами, которые вызвали пищевое отравление с сильными болями и расстройством желудка. Но даже зная об угрозе отравления, они не могли отказаться от этой еды, так как они страдали от голода.

Все заложники подвергались психологическому террору. Заложникам угрожали расстрелом, а затем позволяли "проститься с родными", снимая это на видео. Нескольким заложникам они обещали "отпустить их завтра", а на следующий день смеялись.

Боевики ХАМАСа регулярно, раз в несколько недель, снимали видео с участием заложников, большинство этих роликов до сих пор не опубликованы террористической организацией.

Офер Кальдерон, Шмуэль Кит Сигал, Ярден Бибас после возвращения рассказали, что перед самым освобождением террористы их начали лучше кормить, увеличили размер порций, по всей видимости, для того, чтобы они имели "более здоровый вид" в момент сделки.