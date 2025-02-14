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Израиль

Ожидается, что процедура передачи заложников Израилю начнется до 10 утра

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 14 февраля 2025 г., 18:58 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 18:58
Ожидается, что процедура передачи заложников Израилю начнется до 10 утра
Abdel Kareem/AP

Родные Александра Труфанова, Саги Декель-Хена, Яира Горна, которые должны быть освобождены из плена в субботу, 15 февраля, получили уведомление, что процедура их передачи представителям "Красного Креста" должна начаться в 09:30.

Согласно сообщениям в палестинских источниках, ХАМАС намерен провести "церемонию" в районе Ас-Сатар в Хан-Юнисе. Это та же площадка, на которой происходило освобождение четвертой группы заложников, две недели назад.

Еще до наступления сумерек Елена Труфанов, мать Александра Труфанова, выехала на точку встречи, подготовленную ЦАХАЛом, чтобы успеть добраться до наступления шаббата, который она соблюдает.

Израиль
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