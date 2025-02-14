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Израиль

Минздрав сообщает: заложников примут "Шиба" и "Ихилов"

Больницы
Заложники
время публикации: 14 февраля 2025 г., 17:40 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 17:48
Минздрав сообщает: заложников примут "Шиба" и "Ихилов"
Arie Leib Abrams/Flash90

Министерство здравоохранения сообщило, что возвращающиеся в субботу, 15 февраля, заложники после первичного медицинского осмотра на точках встречи возле сектора Газы будут доставлены в больницы "Шиба" и "Ихилов".

В случае, если кому-то из них потребуется срочная медицинская помощь в больничных условиях, их будут готовы принять больницы "Барзилай" и "Сорока".

Медперсонал и специалисты больниц готовы к приему заложников и сделают все необходимое для оказания им медицинской, психологической, социальной и любой другой необходимой им помощи.

В связи с транслируемыми из Газы новостями и видео, минздрав вновь просит общественность проявлять личную ответственность при просмотре подобного контента, особенно с детьми.

Министерство здравоохранения просит также не поддерживать слухи и непроверенную информацию о возвращающихся заложниках, и полагаться только на официальные источники информации.

Штаб семей похищенных также обратился к общественности с просьбой не приезжать к домам освобождаемых заложников без специального приглашения. Важно уважать частную жизнь семей похищенных, чтобы дать им возможность спокойно начать привыкание к обычной жизни и процесс восстановления.

Израиль
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Минздрав: освобождаемые в субботу заложники будут доставлены в больницы "Ихилов" и "Шиба"