Минздрав сообщает: заложников примут "Шиба" и "Ихилов"

Министерство здравоохранения сообщило, что возвращающиеся в субботу, 15 февраля, заложники после первичного медицинского осмотра на точках встречи возле сектора Газы будут доставлены в больницы "Шиба" и "Ихилов".

В случае, если кому-то из них потребуется срочная медицинская помощь в больничных условиях, их будут готовы принять больницы "Барзилай" и "Сорока".

Медперсонал и специалисты больниц готовы к приему заложников и сделают все необходимое для оказания им медицинской, психологической, социальной и любой другой необходимой им помощи.

В связи с транслируемыми из Газы новостями и видео, минздрав вновь просит общественность проявлять личную ответственность при просмотре подобного контента, особенно с детьми.

Министерство здравоохранения просит также не поддерживать слухи и непроверенную информацию о возвращающихся заложниках, и полагаться только на официальные источники информации.

Штаб семей похищенных также обратился к общественности с просьбой не приезжать к домам освобождаемых заложников без специального приглашения. Важно уважать частную жизнь семей похищенных, чтобы дать им возможность спокойно начать привыкание к обычной жизни и процесс восстановления.