Из-за пыльной бури Тель-Авив и Иерусалим возглавили мировой рейтинг по загрязнению воздуха

Тель-Авив и Иерусалим заняли первое и второе места в мировом рейтинге по уровню загрязнения воздуха из-за сильной пыльной бури, накрывшей Израиль. Об этом свидетельствуют данные индекса IQAir, который в режиме реального времени оценивает качество воздуха в крупнейших городах мира.

Согласно индексу, уровень загрязнения воздуха в Тель-Авиве составляет около 2.090 единиц, в Иерусалиме — около 597.

Для сравнения: в пакистанском Лахоре, который находится на третьем месте, уровень загрязнения составляет всего 165.

Показатель выше 300 AQI уже считается «опасным для жизни». Значение в 2.090 AQI, зафиксированное в Тель-Авиве, является экстремальным и беспрецедентным даже для регионов, привычных к песчаным бурям.