x
14 февраля 2026
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 февраля 2026
|
14 февраля 2026
|
последняя новость: 14:55
14 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Из-за пыльной бури Тель-Авив и Иерусалим возглавили мировой рейтинг по загрязнению воздуха

Погода
время публикации: 14 февраля 2026 г., 13:24 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 14:07
Из-за пыльной бури Тель-Авив и Иерусалим возглавили мировой рейтинг по загрязнению воздуха
Avshalom Sassoni/Flash90

Тель-Авив и Иерусалим заняли первое и второе места в мировом рейтинге по уровню загрязнения воздуха из-за сильной пыльной бури, накрывшей Израиль. Об этом свидетельствуют данные индекса IQAir, который в режиме реального времени оценивает качество воздуха в крупнейших городах мира.

Согласно индексу, уровень загрязнения воздуха в Тель-Авиве составляет около 2.090 единиц, в Иерусалиме — около 597.

Для сравнения: в пакистанском Лахоре, который находится на третьем месте, уровень загрязнения составляет всего 165.

Показатель выше 300 AQI уже считается «опасным для жизни». Значение в 2.090 AQI, зафиксированное в Тель-Авиве, является экстремальным и беспрецедентным даже для регионов, привычных к песчаным бурям.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook