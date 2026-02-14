Reuters: американские военные готовятся к "длительной операции в Иране"

Два высокопоставленных американских чиновника сообщили Reuters, что американские военные готовятся к "длительной операции в Иране", которая может продлиться несколько недель, если Трамп отдаст приказ о нападении.

Чиновники также заявили, что в отличие от операции "Полуночный молот", в рамках которой были атакованы только ядерные объекты Ирана, "на этот раз атаке могут подвергнуться не только ядерные объекты, но и правительственные учреждения Ирана".

При этом один из чиновников подчеркнул, что Соединенные Штаты ждут от иранцев ответа в течение определенного периода времени.

В то же время президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов о том, что Иран может сделать для предотвращения нападения, ответил: "Если они предложат нам правильную сделку, мы этого не сделаем. Я говорю, что они хотят вести переговоры, но пока что они много говорят и мало делают".

Как сообщил источник агентству Reuters, 17 февраля в Женеве состоится встреча американской делегации, в которую входят специальный посланник Стив Виткофф и зять президента Трампа Джаред Кушнер, с иранской делегацией. Переговоры с иранцами пройдут одновременно с переговорами, которые Виткофф и Кушнер проведут с представителями Украины и России.

Вечером в пятницу, 13 февраля, когда Трампа спросили, почему он решил направить авианосец Gerald R. Ford на Ближний Восток, он ответил: "Он нам понадобится на случай, если соглашение не будет достигнуто". Американский президент добавил, что "полагает, что переговоры увенчаются успехом, но если нет – это будет плохой день для Ирана".

Авианосец Gerald R. Ford и его ударная группа, находящиеся в Карибском регионе, перебазируются на Ближний Восток, где присоединятся к уже действующей там группе Abraham Lincoln в рамках усиления давления на Иран.

Этот шаг выглядит как расширение ранее анонсированного Белым домом курса на "силовую готовность при сохранении переговорного канала" с Тегераном. Накануне Трамп публично подтвердил намерение направить в регион еще одну авианосную группу, однако в первоначальных утечках и обсуждениях чаще фигурировал вариант с George H.W. Bush. О чем, в частности, сообщало издание The Wall Street Journal.