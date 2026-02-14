x
14 февраля 2026
Мир

США: аннулирован судебный процесс над антиизраильскими активистами

США
Антисемитизм
время публикации: 14 февраля 2026 г., 08:54 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 09:26
США: аннулирован судебный процесс над антиизраильскими активистами
AP Photo/Frank Augstein

Суд штата Калифорния объявил об аннулировании судебного процесса над пятью бывшими и нынешними студентами престижного Стэнфордского университета.

Их обвиняли в вандализме и незаконном проникновении на территорию после участия в насильственных антиизраильских протестах в 2024 году, в ходе которых они забаррикадировались в зданиях учебного заведения.

Судья объявил процесс недействительным после того, как присяжные не смогли прийти к единогласному решению по предъявленным обвинениям.

