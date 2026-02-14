x
Израиль

Арбель Иехуд рассказала, что пыталась покончить с собой, находясь в плену в Газе. Ее спасли акции протеста

Заложники
время публикации: 14 февраля 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 08:00
Арбель Иехуд рассказала, что пыталась покончить с собой, находясь в плену в Газе
AP Photo/ Mahmoud Illean

Бывшая заложница Арбель Иехуд рассказала, что несколько раз пыталась покончить с собой, находясь в плену у палестинских террористов в Газе, но отказалась от этих попыток после того, как увидела плакат со своим изображением на фотографии с акции протеста.

"Однажды, незадолго до моего освобождения, я увидел кадры с площади Заложников. Я увидела людей, держащих плакаты с изображениями знакомых мне людей. Я увидел плакат с Ариэлем, и плакат со мной, плакаты с людьми из кибуца", – рассказал Иехуд в интервью 12-му каналу ИТВ, вышедшем в эфир в пятницу, 13 февраля, вечером.

"С того момента, как я это увидела, я не пыталась покончить с собой там, – сказала она. – Я поняла, что люди, которых я не знаю, борются за меня, как будто я их сестра или дочь, я почувствовала свой долг вернуться к Ариэлю и моей семье, а также к тем, кто борется за меня".

Кунио и Иехуд были похищены вместе из своего дома в кибуце Нир-Оз 7 октября 2023 года, а затем содержались отдельно в секторе Гаы. Арбель была освобождена из плена в январе 2025 года, а Ариэль Кунио тремя месяцами раньше.

Арбель Иехуд и Ариэль Кунио выросли вместе в кибуце Нир-Оз. На какое-то время Арбель покинула кибуц, однако несколько лет назад вернулась, и тогда начались ее отношения с Ариэлем. До "черной субботы 7 октября Арбель Иехуд и Ариэль Кунио были вместе около семи лет. 7 октября террористы убили собаку Арбель и Ариэля, которую они взяли из приюта всего за несколько дней до резни. Брат Арбель, парамедик Долев Иехуд, был убит террористами в "черную субботу".

