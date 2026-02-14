В результате преследования на трассе 4 полиция задержала двух подозреваемых
время публикации: 14 февраля 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 11:43
Полиция задержала двух подозреваемых в результате преследования на трассе 4 в районе Тират-Кармель. Полицейскому патрульному автомобилю был причинен ущерб.
Согласно сообщению полиции, сотрудники участка Тират-Кармель опознали автомобиль, водитель которого отказался остановиться и попытался скрыться, совершая опасные маневры на дороге. Также сообщается, что огонь в ходе погони не открывался, и подозрения на теракт нет.