Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 14 февраля, на большей части территории страны резкое понижение температуры, переменная облачность, возможны дожди.

В Иерусалиме – 12-16 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 18-26, в Беэр-Шеве – 14-21, на побережье Мертвого моря – 17-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-21, в Ариэле – 11-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-19, на Голанских высотах – 12-18.

Температура воды в Средиземном море 19 градусов, высота волн 180-360 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В воскресенье-понедельник – тепло и солнечно. Во вторник-четверг похолодает, местами дожди.