Арабские СМИ: Израиль передал ХАМАСу список заключенных, которые будут освобождены в рамках сделки

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, что Израиль передал ХАМАСу список палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на похищенных израильтян. Список содержит сотни имен, в том числе имена тех, кто отбывает пожизненные сроки за терроризм, но в нем нет Маруана Баргути.

Катарские СМИ передают, что делегация ХАМАСа встречается с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абд аль-Рахманом аль-Тани. Во встрече принимают участие специальный посланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и координатор по Ближнему Востоку Бретт Макгурк.