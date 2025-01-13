Арабские СМИ: Израиль передал ХАМАСу список заключенных, которые будут освобождены в рамках сделки
время публикации: 13 января 2025 г., 19:22 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 19:22
Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, что Израиль передал ХАМАСу список палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на похищенных израильтян. Список содержит сотни имен, в том числе имена тех, кто отбывает пожизненные сроки за терроризм, но в нем нет Маруана Баргути.
Катарские СМИ передают, что делегация ХАМАСа встречается с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абд аль-Рахманом аль-Тани. Во встрече принимают участие специальный посланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и координатор по Ближнему Востоку Бретт Макгурк.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 января 2025