x
13 января 2025
|
последняя новость: 20:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 января 2025
|
13 января 2025
|
последняя новость: 20:27
13 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Арабские СМИ: Израиль передал ХАМАСу список заключенных, которые будут освобождены в рамках сделки

США
Заложники
ХАМАС
время публикации: 13 января 2025 г., 19:22 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 19:22
Арабские СМИ: Израиль передал ХАМАСу список заключенных, которые будут освобождены в рамках сделки
Flash90/Issam Rimawi

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, что Израиль передал ХАМАСу список палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на похищенных израильтян. Список содержит сотни имен, в том числе имена тех, кто отбывает пожизненные сроки за терроризм, но в нем нет Маруана Баргути.

Катарские СМИ передают, что делегация ХАМАСа встречается с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абд аль-Рахманом аль-Тани. Во встрече принимают участие специальный посланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и координатор по Ближнему Востоку Бретт Макгурк.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 января 2025

"Кан": израильским министерствам поручено подготовиться к приему заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 января 2025

Салливан: есть шанс на соглашение по Газе на этой неделе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 января 2025

Лапид: "Если Нетаниягу хочет заключить сделку, мы с ним за полчаса сможем договориться"