Израиль

БАГАЦ отложил рассмотрение апелляции с требованием уволить Бен-Гвира

время публикации: 14 января 2026 г., 10:20 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 10:53
БАГАЦ отложил рассмотрение апелляции с требованием уволить Бен-Гвира
Yonatan Sindel/Flash90

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отложил рассмотрение апелляции с требованием уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

В соответствии с решением судей Ицхака Амита, Ноама Солберга и Дафны Барак-Эрез, рассмотрение апелляции состоится не позднее конца марта. При этом судьи постановили, что готовы удовлетворить просьбу Итамара Бен-Гвира и представителей правительства о расширенном составе коллегии, которая будет рассматривать апелляцию. Коллегия составит пять человек.

При этом судьи подвергли резкой критике ответ, представленный правительством на апелляцию. По утверждению судей, речь идет об общем ответе, не содержащем объяснений по конкретным фактам, содержащимся в апелляции. "В этой ситуации мы не видим практического смысла в слушаниях дела, назначенных на 15 января", – говорится в заявлении судей.

Они также отметили, что взвешивают возможность издать, так называемое, условное распоряжение, обязывающее адвокатов премьер-министра объяснить, почему он не увольняет Итамара Бен-Гвира с должности. Считается, что издание условного распоряжения является первым свидетельством того, что судьи склоняются к тому, чтобы удовлетворить апелляцию, поданную против правительственной структуры.

