Главы коалиции потребовали от Нетаниягу не выполнять требование БАГАЦа об увольнении Бен-Гвира

Главы коалиции обратились с письмом к премьер-министру Нетаниягу, потребовав от него не выполнять постановление БАГАЦа об увольнении министра Итамара Бен-Гвира, если оно будет принято судьями.

Обращение подписали глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир, глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич, глава коалиции Офир Кац ("Ликуд"), а также глава "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар.

Авторы письма отвергают заключение юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, согласно которому премьер-министр должен уволить министра национальной безопасности, так как тот вмешивается в практическую работу полиции и нарушает договоренности, достигнутые с ним ранее.

Главы коалиции назвали это заключение юридического советника антидемократической попыткой переворота.

"Мы будем стоять стеной против необоснованной попытки увольнения министра правительства. Ни у одной юридической инстанции, включая БАГАЦ, нет полномочий уволить министра, тем более что ему даже не предъявлено обвинение", – говорится в обращении.

15 января БАГАЦ будет рассматривать апелляцию с требованием уволить Итамара Бен-Гвира. Состав судейской коллегии – Ицхак Амит, Ноам Солберг, Дафна Барак-Эрез – дает основание полагать, что высоки шансы на удовлетворение апелляции.