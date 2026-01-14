В Кнессете обсуждается новое предложение по изменению избирательной системы

В Кнессете основано новое лобби – "За изменение избирательной системы". Как сообщает газеты "Исраэль а-Йом", в это лобби вошли как представители коалиции, так и представители оппозиции. Основателями лобби являются депутаты Охад Таль ("Ционут Датит"), Эли Далаль ("Ликуд") и Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван").

Организаторы лобби предложили ввести систему, согласно которой в день выборов избиратель голосует не только за партию, но и за кандидатов в этот список. Таким образом избиратели напрямую влияют на список партии, за которую отдают голоса.

Такая система в различных ее формах действует во многих европейских странах, в частности в Швеции, Чехии, Нидерландах, Бельгии, Австрии.

Отмечается, что работу лобби сопровождают и поддерживают общественные организации, различных мировоззрений. Помимо прочего, с ним сотрудничают форум "Коэлет" и Израильский институт демократии.