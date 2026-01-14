x
14 января 2026
|
последняя новость: 12:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 января 2026
|
14 января 2026
|
последняя новость: 12:29
14 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Кнессете обсуждается новое предложение по изменению избирательной системы

Коалиция
Оппозиция
Выборы 2026
время публикации: 14 января 2026 г., 11:25 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 11:13
В Кнессете обсуждается новое предложение по изменению избирательной системы
Flash90

В Кнессете основано новое лобби – "За изменение избирательной системы". Как сообщает газеты "Исраэль а-Йом", в это лобби вошли как представители коалиции, так и представители оппозиции. Основателями лобби являются депутаты Охад Таль ("Ционут Датит"), Эли Далаль ("Ликуд") и Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван").

Организаторы лобби предложили ввести систему, согласно которой в день выборов избиратель голосует не только за партию, но и за кандидатов в этот список. Таким образом избиратели напрямую влияют на список партии, за которую отдают голоса.

Такая система в различных ее формах действует во многих европейских странах, в частности в Швеции, Чехии, Нидерландах, Бельгии, Австрии.

Отмечается, что работу лобби сопровождают и поддерживают общественные организации, различных мировоззрений. Помимо прочего, с ним сотрудничают форум "Коэлет" и Израильский институт демократии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 марта 2025

Ганц продвигает законопроект об изменении порядка выборов в Кнессет