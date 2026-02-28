x
28 февраля 2026
Ближний Восток

МИД Ирана настаивает: Хаменеи жив

Иран
Война с Ираном
время публикации: 28 февраля 2026 г., 23:05 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 23:09
МИД Ирана настаивает: Хаменеи жив
AP Photo/Vahid Salemi

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил телеканалу Sky News, что верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы и находятся в безопасности.

"Все они в безопасности и чувствуют себя хорошо", – сказал он.

Ранее высокопоставленный израильский чиновник подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Чиновник сообщил, что тело Хаменеи найдено. Информация была передана "Кан", Ynet, 12-м каналом и другими СМИ.

О вероятной ликвидации Хаменеи заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

Ближний Восток
