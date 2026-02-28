МАДА по падению ракеты в Гуш-Дане: более 20 пострадавших, состояние двух от тяжелого до критического

Уточнены данные по пострадавшим в результате падения ракеты в Гуш-Дане, где был причинен значительный ущерб зданию.

МАДА: более 20 пострадавших, из них женщина около 40 в критическом состоянии, мужчина около 40 лет в тяжелом состоянии и мужчина около 30 лет в состоянии средней тяжести, женщину около 90 лет в состоянии средней тяжести, а также мальчик около 8 лет в состоянии средней тяжести.

17 пострадавших в легком состоянии.