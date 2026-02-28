x
28 февраля 2026
|
последняя новость: 00:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 февраля 2026
|
28 февраля 2026
|
последняя новость: 00:36
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МАДА по падению ракеты в Гуш-Дане: более 20 пострадавших, состояние двух от тяжелого до критического

Война с Ираном
Мада
время публикации: 28 февраля 2026 г., 23:49 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 00:18
МАДА по падению ракеты в Гуш-Дане: более 20 пострадавших, состояние двух от тяжелого до критического
Пресс-служба МАДА

Уточнены данные по пострадавшим в результате падения ракеты в Гуш-Дане, где был причинен значительный ущерб зданию.

МАДА: более 20 пострадавших, из них женщина около 40 в критическом состоянии, мужчина около 40 лет в тяжелом состоянии и мужчина около 30 лет в состоянии средней тяжести, женщину около 90 лет в состоянии средней тяжести, а также мальчик около 8 лет в состоянии средней тяжести.

17 пострадавших в легком состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook