Принят закон, запрещающий кандидатам, поддерживающим террор, участвовать в местных выборах

Кнессет утвердил во втором и третьем чтении поправки к закону о местной власти, которые позволяют отстранить от участия в муниципальных выборах кандидатов или списки, которые не признают еврейский и демократический характер государства, а также выступали в поддержку военных действий против Израиля, ведущихся вражескими государствами или террористическими группировками.

В поддержку законопроекта, выдвинутого Ханохом Мильвицким ("Ликуд"), Одедом Форером (НДИ) и другими депутатами, проголосовали 15 парламентариев, восемь выступили "против" при одном воздержавшемся. Ранее закон о местной власти говорил только об отстранении списков, а не отдельных кандидатов. На выборах в Кнессет возможность такого отстранения есть.

Документ устанавливает, что поддержкой террора будут считаться не только действия, но и публичные заявления. Решение об отстранении будет принимать глава районной избирательной комиссии, с возможностью апелляции в Центральную избирательную комиссию и далее – в Верховный суд.

"Закон не направлен против арабских кандидатов или арабских органов местной власти. Я убежден, что борьба с террором – общий интерес всех граждан Израиля", – подчеркнул Мильвицкий.

"Сегодня мы четко определяем: точно так же, как сторонник террора не может быть избран в Кнессет, он не может быть избран и в местный совет. Я надеюсь, что применять закон нам не придется, но, если кто-то поддержит вооруженную борьбу против Израиля и попытается баллотироваться, закон этого не позволит", – цитирует Одеда Форера сайт "Сругим".