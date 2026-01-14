x
14 января 2026
Израиль

Мэр Беэр-Шевы распорядился открыть общественные бомбоубежища в городе

Беэр-Шева
время публикации: 14 января 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 21:26
Мэр Беэр-Шевы распорядился открыть общественные бомбоубежища в городе
David Cohen/Flash90

Мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович отдал распоряжение открыть общественные бомбоубежища в городе, не дожидаясь соответствующего распоряжения Службы тыла.

Ранее мэр Димоны Бени Битон подтвердил, что отдал такое распоряжение два дня назад. "Мы открыли бомбоубежища. События 7 октября нас научили одной простой вещи: лучше быть готовыми, чем быть застигнутыми врасплох", – говорилось в сообщении Димоны.

Мэрии Димоны и Беэр-Шевы подчеркивают, что указания от Службы тыла об открытии бомбоубежищ не поступало.

