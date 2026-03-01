x
Гостиничные сети предлагают скидки израильтянам, застрявшим в Европе

время публикации: 01 марта 2026 г., 07:12 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 07:56
Гостиничные сети предлагают скидки израильтянам, застрявшим в Европе
Michal Fattal/Flash90

Израильские гостиничные сети Fattal, Brown и Israel Canada, владеющие отелями в Европе, запустили акции со значительными скидками для израильтян, которые ищут надежное жилье в ожидании возможности вернуться домой.

Сеть Fattal объявила о возможности льготного бронирования в отелях Leonardo по всей Европе со скидками от 25% до 30%. Согласно сообщению сети, для отелей в Европе следует использовать промокод LEOOFF30, тогда как для отелей в Греции и на Кипре предназначен код TOGETHER. Важно учитывать, что при поиске по Греции и Кипру код сработает только при поиске конкретного отеля, но не при общем поиске по городу.

Акция Fattal действует на данный момент для бронирований и проживания до 10 марта 2026 года и предполагает предъявление удостоверения личности, подтверждающего постоянное проживание в Израиле, при заселении.

Сети Brown и Israel Canada предлагает единую существенную скидку в 35% в избранных отелях групп в Греции. Для получения скидки необходимо ввести промокод Haverim на сайтах сетей. Акция Brown и Israel Canada действительна для проживания до 6 марта 2026 года. Кроме того, клиенты,, забронировавшие номера в отелях группы в Израиле, смогут аннулировать бронирование без штрафа до среды, 4 марта.

