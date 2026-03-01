x
01 марта 2026
01 марта 2026
Израиль

Опять сирены в центре Израиля

Цева адом
время публикации: 01 марта 2026 г., 07:08 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 07:35
Опять сирены в центре Израиля
Ayal Margolin/Flash90

В 07:06 в центре Израиля снова звучат сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле. "Цева Адом" в Гуш-Дане, Ярконе, а-Шароне, Шфеле, Лахише, Самарии и Иорданской долине.

МАДА: сообщений о раненых в результате обстрелов утром 1 марта не поступало. Была оказана помощь 14 пострадавшим, получившим легкие травмы по дороге к убежищам.

Кроме того, была оказана помощь людям в состоянии нервного стресса.

Израиль
