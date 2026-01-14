x
14 января 2026
Прогноз погоды в Израиле на 14 января: прохладно, местами слабые дожди, снегопад на Хермоне

время публикации: 14 января 2026 г., 05:34 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 05:55
Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 14 января, температура немного повысится. Облачно. Временами слабые дожди, преимущественно в центре страны и в Негеве. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 5-11 градусов, в Тель-Авиве – 13-17, в Хайфе – 12-15, в Эйлате – 15-20, в Беэр-Шеве – 8-14, на побережье Мертвого моря – 13-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-17, в Ариэле – 8-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-15, на Голанских высотах – 5-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 120-320 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

В четверг – переменная облачность. В пятницу местами слабые дожди. В субботу-понедельник – местами дожди. Во вторник – солнечно.

