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Израиль

Юрсоветник правительства потребовала от Нетаниягу вмешаться в ситуацию с уклонистами от призыва

Биньямин Нетаниягу
Кнессет
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 14 июля 2025 г., 19:53 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 19:53
Юрсоветник правительства потребовала от Нетаниягу вмешаться в ситуацию с уклонистами от призыва
Chaim Goldberg/Flash90

Юридическая советник правительства Гали Баарав-Миара потребовала от премьер-министра Биньямина Нетаниягу вмешаться в ситуацию с уклонистами от призыва в армию. В письме, направленном Нетаниягу, в понедельник, 14 июля, она указывает, что правительство не предпринимает никаких действий для борьбы с уклонистами в то время, когда армия испытывает серьезные трудности с кадрами.

"Правительство не принимает мер для усиления контроля за уклонистами, тем самым серьезно нарушая принцип равенства и права военнослужащих", – говорится в письме. Гали Баарав-Миара отмечает, что она обращается непосредственно к премьер-министру после того, как несколько ее обращений к правительству остались без ответа.

Юридический советник правительства также напомнила, что государство должно представить БАГАЦ ответ по вопросу призыва и перечислить шаги, которые предпринимаются для обеспечения контроля над уклонистами.

Израиль
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