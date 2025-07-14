Юрсоветник правительства потребовала от Нетаниягу вмешаться в ситуацию с уклонистами от призыва

Юридическая советник правительства Гали Баарав-Миара потребовала от премьер-министра Биньямина Нетаниягу вмешаться в ситуацию с уклонистами от призыва в армию. В письме, направленном Нетаниягу, в понедельник, 14 июля, она указывает, что правительство не предпринимает никаких действий для борьбы с уклонистами в то время, когда армия испытывает серьезные трудности с кадрами.

"Правительство не принимает мер для усиления контроля за уклонистами, тем самым серьезно нарушая принцип равенства и права военнослужащих", – говорится в письме. Гали Баарав-Миара отмечает, что она обращается непосредственно к премьер-министру после того, как несколько ее обращений к правительству остались без ответа.

Юридический советник правительства также напомнила, что государство должно представить БАГАЦ ответ по вопросу призыва и перечислить шаги, которые предпринимаются для обеспечения контроля над уклонистами.