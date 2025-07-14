Бен-Гвир против Нетаниягу: "Манипуляции не замена победе"
время публикации: 14 июля 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 12:17
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в попытке "скрыть переговоры по сделке".
"Все обсуждения строительства гуманитарного города в Рафиахе – это манипуляция в попытке отвлечь внимание от готовящейся сделки с ХАМАСом", – написал Бен-Гвир в своем аккаунте в микроблоге X.
"Такой город точно не будет создан в рамках капитулянтской сделки, в рамках которой ЦАХАЛ отступит с территорий, очищенных от террористов, территорий освобожденных кровью солдат. В рамках этой сделки будут освобождены сотни террористов, и ХАМАС получит время и кислород для восстановления. Манипуляции не могут быть заменой победе", – подчеркивает он.
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