Бен-Гвир против Нетаниягу: "Манипуляции не замена победе"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в попытке "скрыть переговоры по сделке".

"Все обсуждения строительства гуманитарного города в Рафиахе – это манипуляция в попытке отвлечь внимание от готовящейся сделки с ХАМАСом", – написал Бен-Гвир в своем аккаунте в микроблоге X.

"Такой город точно не будет создан в рамках капитулянтской сделки, в рамках которой ЦАХАЛ отступит с территорий, очищенных от террористов, территорий освобожденных кровью солдат. В рамках этой сделки будут освобождены сотни террористов, и ХАМАС получит время и кислород для восстановления. Манипуляции не могут быть заменой победе", – подчеркивает он.