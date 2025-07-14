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Израиль

Израиль пошел на дополнительные уступки, касающиеся присутствия ЦАХАЛа на юге сектора Газы

Катар
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 14 июля 2025 г., 20:31 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 21:31
Израиль пошел на дополнительные уступки, касающиеся присутствия ЦАХАЛа на юге сектора Газы
Avshalom Sassoni/Flash90

Израильские СМИ сообщили, что на переговорах в Дохе Израиль пошел на дополнительные уступки, касающиеся сокращения присутствия израильских сил в районе Рафиаха и оси Мораг во время режима прекращения огня.

Телеканал "Кан-11" передал, что Израиль передал посредникам новые карты, на которых обозначена дислокация сил ЦАХАЛа во время перемирия.

Барак Равид, обозреватель сайта Walla News и Axios, в своем блоге в соцсети Х написал, что, согласно картам, силы ЦАХАЛа останутся на полосе шириной менее двух километров к северу от Филадельфийской оси. Согласно первоначальным планам, ЦАХАЛ должен был контролировать участок шириной около пяти километров. Журналист цитирует свой источник в Иерусалиме, который заявил, что Израиль продемонстрировал готовность сделать еще несколько шагов, чтобы достичь сделки по заложникам. По словам собеседника, теперь пришла очередь ХАМАСа проявить гибкость и продемонстрировать, что организация настроена серьезно.

Новостная служба "Кан" цитирует палестинский источник, который заявил, что в последние сутки посредники усилили давление на участников переговоров. Давление касалось в основном карт с дислокацией сил ЦАХАЛа во время перемирия. Собеседник "Кан" отметил, что появилась легкая надежда, но до настоящего прорыва еще далеко.

Источник в ХАМАСе заявил выходящей в Лондоне газете "Аш-Шарк аль-Аусат", что движение настаивает на выводе ЦАХАЛа из сектора Газы в соответствии с январским соглашением и в установленные этим соглашением сроки. Он подчеркнул, что ХАМАС категорически против того, чтобы силы ЦАХАЛа оставались в секторе Газы, и настаивает на полном их выводе.

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