Возле Ганей-Авива с высоты упал строительный рабочий, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о несчастном случае на строительном объекте возле Ганей-Авива в Лоде, где рабочий в возрасте около 50 лет упал с высоты.

Медики оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, после чего в тяжелом состоянии он был эвакуирован в больницу "Шамир - Асаф а-Рофэ", у мужчины травмы головы и конечностей.