Возле Ганей-Авива с высоты упал строительный рабочий, он в тяжелом состоянии
время публикации: 14 июля 2025 г., 16:15 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 16:15
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о несчастном случае на строительном объекте возле Ганей-Авива в Лоде, где рабочий в возрасте около 50 лет упал с высоты.
Медики оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, после чего в тяжелом состоянии он был эвакуирован в больницу "Шамир - Асаф а-Рофэ", у мужчины травмы головы и конечностей.
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