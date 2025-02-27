В рамках сделки на свободу вышел "инженер" ХАМАСа Дирар Абу Сиси

В числе сотен других террористов в ночь на 27 февраля вышел на свободу 55-летний Дирар Абу Сиси – инженер, работавший на ХАМАС и участвовавший в разработках ракет "Касам", а также противотанковых ракет "Ясин".

Израильские СМИ называли его "отцом ракетной программы" ХАМАСа. Он разрабатывал ракеты вместе с другими инженерами, под руководством Аднана аль-Гуля (ликвидирован в 2004 году). При его участии дальность "касамов" удалось увеличить с нескольких километров до десятков километров. Следствием было установлено, что Абу Сиси лично контактировал со многими лидерами ХАМАСа, включая Мухаммада Дэйфа (ликвидирован в 2024 году).

В июле 2015 года окружной суд Беэр-Шевы приговорил Дирара Абу Сиси к 21 году лишения свободы. Он был признан виновным в сотрудничестве с палестинской террористической организацией ХАМАС и разработке вооружений для совершения терактов. В соответствии с материалами следствия, Абу Сиси был завербован ХАМАС в 2002 году, когда он работал в Электрической компании в Джабалии. Тем самым он нарушил устав палестинской Электрической компании, недвусмысленно запрещающий сотрудникам членство в каких-либо фракциях и движениях. Абу Сиси был завербован Назером Рианом, одним из активистов "Бригад Изаддина аль-Касама". Риан познакомил Абу Сиси с представителями руководства группировки, включая Салаха Шхадэ и Мухаммада Дэйфа. Он был задействован в группе "инженеров", занимавшейся разработкой ракет и бомб.

Израильские СМИ сообщали, что Дирар Абу Сиси признался в том, что он изучал и применял на практике ракетное дело, испытывал металлические трубы на давление и стойкость к температуре для того, чтобы выбрать наиболее подходящую для использования в качестве корпусов ракет марку труб.

По данным обвинительного заключения, Дирар Муса Абу Сиси занимался разработкой противотанковой ракеты "Ясин", в рамках своей работы он увеличил способность ракет пробивать броню с 6 сантиметров до 16, а затем до 26 сантиметров. В обвинительном заключении также говорится, что Абу Сиси разработал противотанковую ракету с тандемной боеголовкой кумулятивного действия "Абу Расин", способную пробивать броню до 86 см и с дальностью стрельбы до 150 м. Кроме того, он обвиняется в увеличении дальности стрельбы противотанковой ракеты "Батар" до 100-150 метров, и в увеличении дальности ракет "Касам" до 22 км.

Абу Сиси работал над улучшением дальности кустарно создаваемых в лабораториях ХАМАС ракет, он также участвовал в полевых испытаниях в Хан-Юнисе: в ходе испытаний ракета была выпущена в море. Ракета упала, пролетев 22 километра, и Абу Сиси попросил своих кураторов из ХАМАС доставить из Египта химикаты, с использованием которых можно было увеличить дальность ракет до 30 километров. В соответствии с полученными знаниями он производил все новые и новые опытные образцы, которые затем проходили испытания. Среди прочего, боевики ХАМАС испытывали созданную Абу Сиси ракету дальностью 45 километров, но она взорвалась при запуске. После антитеррористической операции "Литой свинец", проведенной ЦАХАЛом в секторе Газы в январе 2009 года, руководство ХАМАСа поручило Абу Сиси создать военную академию для обучения боевиков.

Дирар Муса Абу Сиси исчез на Украине в ночь на 19 февраля 2011 года при загадочных обстоятельствах. В марте 2012 года израильские власти официально сообщили, что он арестован и находится на территории Израиля. В течение нескольких лет шел суд. Таким образом, в общей сложности Дирар Абу Сиси провел в заключении 14 лет (при приговоре 21 год).