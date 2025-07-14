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Израиль

За издевательства над детьми воспитательница получила 28 месяцев тюрьмы

Судебные решения
Суд
Дети
время публикации: 14 июля 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 13:38
За издевательства над детьми воспитательница получила 28 месяцев тюрьмы
Yonatan SIndel/Flash90

Окружной суд Иерусалима приговорил к 28 месяцам тюремного заключения Ниаль Абу Хейкаль, которая была признана виновной в жестоком обращении с малышами в детском саду ВИЦО в Мевасерет-Ционе, где она работала воспитательницей.

Кроме того, ей присужден условный срок, а также она должна выплатить компенсации родителям пострадавших детей.

По данным обвинительного заключения, Абу Хейкаль работала воспитательницей в детском саду ВИЦО в Мевасерет-Ционе, она присматривала за детьми в возрасте от двух до трех лет.

За две недели своей работы в феврале 2022 года она многократно применяла физическое насилие в отношении детей: она толкала их, била, поднимала в воздух за руки, швыряла на пол и на матрасы, накрывала головы плачущих малышей одеялом, трясла детей и дергала за волосы.

Обвинение просило назначить обвиняемой более суровое наказание в виде четырех лет тюремного заключения, однако суд приговорил ее всего лишь к 28 месяцам тюрьмы.

Израиль
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