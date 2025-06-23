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Израиль

Выбор Хаменеи решит судьбу Ближнего Востока. Видеокомментарий от Давида Шарпа

Война с Ираном
"Непечатное"
время публикации: 23 июня 2025 г., 17:48 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 17:37
Давид Шарп
Выбор Хаменеи решит судьбу Ближнего Востока. Видеокомментарий от Давида Шарпа
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного корреспондента и обозревателя Давида Шарпа.

После американского удара по Ирану Тегеран оказался перед стратегическим выбором, от которого зависит дальнейшая эскалация конфликта. Руководство страны – лично аятолла Хаменеи и его ближайшее окружение – поставлено перед дилеммой: ответить символически, ударить по американским базам или пойти на радикальные шаги вроде закрытия Ормузского пролива.

Вариант мягкого ответа – теракты через прокси, удары хуситов или иракских милиций – может быть воспринят как слабость и приведёт к потере лица внутри страны и в глазах региональных игроков. Вариант жёсткого удара по американцам несёт прямые риски: Пентагон готов к ответу, удары могут нанести масштабный ущерб военной инфраструктуре Ирана.

Вариант №3 – закрытие Ормузского пролива. Этот шаг может вызвать глобальный экономический кризис и втянуть в конфликт не только США, но и весь мир. Китай и другие партнёры Ирана крайне заинтересованы в сохранении свободного судоходства – противодействие со стороны Пекина неизбежно.

Тем временем, Израиль может воспользоваться моментом, чтобы поднять ставки и нанести удары по ключевым объектам иранской экономики: портам, НПЗ, электростанциям. Такой сценарий превращает войну в затяжное противостояние на истощение, к которому Иран, возможно, не готов.

Какой путь выберет Тегеран – компромисс, эскалацию или симуляцию ответа?

Ответ на этот вопрос определит не только будущее Ирана, но и баланс сил на Ближнем Востоке.

Подробности – в нашем новом видео.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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