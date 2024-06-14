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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала еще одно видео, снятое во время операции "Арнон"

время публикации: 14 июня 2024 г., 20:50 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 21:28
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала еще одно видео, снятое во время операции "Арнон"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала еще одно видео, снятое во время операции "Арнон" по освобождению четырех заложников из сектора Газы. Видео было снято камерами, закрепленными на шлемах бойцов бригады "Цанханим", в центре района Нусейрат, где содержались похищенные. На этих кадрах можно увидеть прибытие бойцов "Цанханим" на место, а затем – момент завершения операции.

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