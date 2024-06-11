ABC News: некоторые бойцы, спасавшие заложников в Нусейрате, были замаскированы "под беженцев"

На сайте американского телеканала ABC News опубликована статья Даны Савир, в которой утверждается, что бойцы израильского спецназа, участвовавшие 8 июня в операции по спасению заложников в Нусейрате (центр сектора Газы), были "переодеты в палестинских беженцев", которые ищут, где они могут найти временное пристанище.

Судя по публикации, такую "легенду" использовали бойцы спецназа, проводившие разведку в районе, где должны были удерживать заложников (возможно, речь идет о бойцах подразделения "псевдоарабов").

Источники ABC News отмечают, что прочие бойцы, участвовавшие в спецоперации в Нусейрате, в это время "уже находились на позициях возле зданий". Вскоре они получили подтверждение обнаружения заложников и приказ начинать основную фазу операции.

В публикации не приводится других подробностей об операции "Арнон", которые не публиковались бы ранее.

На этом фоне "Палестинский Красный Полумесяц" снова заявил, что израильский спецназ использовал в Нусейрате грузовик для перевозки гуманитарной помощи. ЦАХАЛ ранее это отвергал. А команда IntelliTimes, проанализировала имеющиеся кадры, пришла к выводу, что, по всей видимости, израильский спецназ использовал старый грузовик компании Pril (моющие средства).

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет, что в ходе операции израильскими военными были убиты 274 человека, около 700 получили ранения. Эти числа приведены в статье ABC News.