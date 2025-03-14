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Израиль

Полицейские спасли еще одну мартышку в Негеве

время публикации: 14 марта 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 10:01
Полицейские спасли еще одну мартышку в Негеве
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы пограничной полиции обнаружили во время несения службы в Негеве, недалеко от кибуца Машабей Садэ, еще одну зеленую мартышку (Chlorocebus sabaeus), которую содержали в неволе в ненадлежащих условиях.

Мартышка находилась в самодельной клетке.

Были вызваны инспекторы Управления природы и парков Израиля, которым передали мартышку для медицинского обследования.

За последнюю неделю в бедуинских населенных пунктах и около них в Негеве были обнаружены и спасены пять зеленых мартышек и три львенка.

Израиль
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