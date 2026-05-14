Подано обвинение против жителя Тиры, работавшего на иранскую разведку

время публикации: 14 мая 2026 г., 11:05 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 11:17
ШАБАК и полиция задержали гражданина Израиля Ахмада Фауаза Абд аль-Азиза Дааса, 27-летнего жителя Тиры, подозреваемого в контактах с иранским агентом и выполнении заданий по его указанию. По данным следствия, Даас поддерживал связь с вражеской разведкой в период войны и передавал координаты и фотографии объектов военного назначения на территории Израиля.

По завершении расследования прокуратура подала против Дааса обвинительное заключение. В ШАБАКе и полиции заявляют, что переданная им информация могла нанести существенный ущерб безопасности государства и граждан Израиля.

