Израиль

Поданы обвинения против техников ВВС ЦАХАЛа: они обвиняются в шпионаже в пользу Ирана

время публикации: 23 апреля 2026 г., 17:54 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 18:04
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военная прокуратура предъявила обвинительное заключение против двоих военнослужащих, которые служат техниками в ВВС: они обвиняются в совершении преступлений против безопасности государства в интересах иранских разведывательных структур.

Один военнослужащий обвиняется в оказании помощи врагу во время войны, передаче сведений врагу, содействии контакту с иностранным агентом и других преступлениях. Второй военнослужащий обвиняется в контакте с иностранным агентом, передаче сведений врагу и других преступлениях.

Согласно обвинительному заключению, в течение нескольких месяцев двое военнослужащих поддерживали связь с иранскими разведывательными структурами и по их указанию выполняли различные задания за денежное вознаграждение. Один из военнослужащих даже передал иранскому иностранному агенту материалы из своей военной подготовки, касающиеся систем боевых самолетов, а также фото и видео объектов и различных участков на военной базе.

В ходе допроса обвиняемые утверждали, что связь с иранскими кураторами была прекращена после того, как они отказались выполнять задания, связанные с оружием. Однако даже после прекращения контактов по инициативе куратора обвиняемые не прекратили попыток возобновить контакт с целью получения денежной выгоды.

Напомним, накануне об этом расследовании сообщал телеканал "Кан-11": двое военнослужащих ВВС, 19-летний Саги Хайик из Нес-Ционы и 21-летний Асаф Шитрит из мошава Бейт-Овед, проходили военную службу в качестве техников истребителей F-15 на авиабазе Тель-Ноф.

По данным следствия, подозреваемые действовали по заданию иранского агента: они собирали информацию о бывшем начальнике генштаба Герци Галеви и министре национальной безопасности Итамаре Бен-Гвире, передали схемы двигателей самолетов F-15, а также фотографии, на которых можно идентифицировать летного инструктора.

Еще восемь военнослужащих подозреваются в том, что знали о деятельности обвиняемых, но не сообщили об этом.

