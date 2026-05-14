В возрасте 102 лет умерла Зоя Богуславская – писательница, вдова Андрея Вознесенского

В Москве на 103-м году жизни умерла писательница, драматург, литературный критик и искусствовед Зоя Богуславская, вдова поэта Андрея Вознесенского. О ее смерти сообщил Центр Вознесенского, назвав Богуславскую идейным вдохновителем центра, главой Фонда Андрея Вознесенского и "символом целой эпохи". О дате и месте прощания будет объявлено позднее.

Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. В 1948 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа, в 1952 году – аспирантуру Института истории искусств Академии наук СССР. Она была автором прозы, пьес, литературно-критических и искусствоведческих работ, участвовала в культурных проектах в России и за рубежом. Богуславская была заслуженным работником культуры РФ, почетным членом Российской академии художеств. В 2024 году была награждена орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

В 1964 году Богуславская вышла замуж за Андрея Вознесенского. Их брак продолжался 46 лет – до смерти поэта в 2010 году. После смерти Вознесенского Богуславская занималась сохранением его архива и наследия; при ее участии в Москве был создан Центр Вознесенского.

В 2025 году Богуславская стала лауреатом национальной литературной премии "Большая книга" в номинации "нон-фикшн" за книгу "Халатная жизнь".