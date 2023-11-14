adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
13 - 17°
Тель-Авив:
18 - 23°
Эйлат:
23 - 28°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.867 ₪ 4.133 ₪
Иерусалим:
13 - 17°
Тель-Авив:
18 - 23°
Эйлат:
23 - 28°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    "Победа – лучший агитатор". Юлия Латынина в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

    Гостем передачи вновь стала Юлия Латынина – журналистка, писательница, колумнистка. Вопросы, прозвучавшие в передаче, касались темы войны – на поле боя и информационной, борьбы с террором и антиизраильскими выступлениями в мире.

    "Все войны, которые сейчас ведутся, связаны с тем, что западная цивилизация стала настолько слаба и благополучна, что в ней завелись паразиты", – говорит Латынина, возвращаясь к проблеме "вторичной варваризации", о которой ранее она говорила в своей передаче "Код доступа". В частности, она упоминает "вторичную варваризацию" в среде беженцев, в том числе в Газе, где "ХАМАС получал деньги снаружи и не позволял никому зарабатывать внутри".

    adv_12 m_ar_1

    Юлия Латынина считает, что БАПОР (Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, UNRWA) фактически финансирует террористов, так как структуры ХАМАСа, в том числе образовательные, создавались на деньги ООН.

    adv_13 incontent_1

    Вопрос: "Как выиграть информационную войну?" Латынина отвечает: "Победа – лучший агитатор... Самое главное – не проиграть настоящую войну".

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Юлией Латыниной

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 incontent_2

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

    adv_16 m_ar_3

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    adv_17 incontent_3

    adv_18 rimma_dw_d
    adv_19 rimma_dw_m
    adv_20 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 12 Ноября 2023
    Dead cult и информационная война. Британский журналист Оуэн Мэтьюз в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 9 Ноября 2023
    "Зло апеллирует к добру". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 5 Ноября 2023
    "Никто не знает, что такое быть человеком". Философ Андрей Баумeйстер в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Ноября 2023
    Газа без террористов может процветать. Андрей Мовчан в передаче "Детский недетский вопрос"
    adv_21 ar_middle_wwh
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1
    adv_24 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    09:41 Нетаниягу – министрам: "Вы должны научиться молчать"
    09:33 39-й день войны в Израиле. Хронология событий
    08:55 ЦАХАЛ: ночью в Газе были атакованы около 200 объектов ХАМАСа, найден туннель под мечетью. Видео
    08:21 CNN: под больницей "Шифа" действительно находится штаб ХАМАСа
    07:45 Полиция задержала жителя Кафр-Касема при попытке выбросить жену из окна
    06:53 Прогноз S&P по экономике Израиля: два года снижения уровня жизни, возможность снижения кредитного рейтинга
    06:26 ЦАХАЛ продолжает операции в Иудее и Самарии: шесть убитых террористов, задержаны подозреваемые в терроре
    06:16 Операция ЦАХАЛа в Газе: источники в секторе заявляют о семи убитых к востоку от Хан-Юниса. Ночная сводка
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom