"Победа – лучший агитатор". Юлия Латынина в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи вновь стала Юлия Латынина – журналистка, писательница, колумнистка. Вопросы, прозвучавшие в передаче, касались темы войны – на поле боя и информационной, борьбы с террором и антиизраильскими выступлениями в мире.

"Все войны, которые сейчас ведутся, связаны с тем, что западная цивилизация стала настолько слаба и благополучна, что в ней завелись паразиты", – говорит Латынина, возвращаясь к проблеме "вторичной варваризации", о которой ранее она говорила в своей передаче "Код доступа". В частности, она упоминает "вторичную варваризацию" в среде беженцев, в том числе в Газе, где "ХАМАС получал деньги снаружи и не позволял никому зарабатывать внутри".

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Юлия Латынина считает, что БАПОР (Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, UNRWA) фактически финансирует террористов, так как структуры ХАМАСа, в том числе образовательные, создавались на деньги ООН.

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Вопрос: "Как выиграть информационную войну?" Латынина отвечает: "Победа – лучший агитатор... Самое главное – не проиграть настоящую войну".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Юлией Латыниной

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.