Глава Генштаба на атакованной базе: "Это был тяжелый удар, и последствия очень болезненные"

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви в воскресенье вечером прибыл на учебную базу бригады "Голани", подвергшуюся нападению ударного беспилотника "Хизбаллы" и провел оперативное совещание с командирами и медицинскими бригадами базы.

"Мы находимся в состоянии войны, – отметил Герци А-Леви. – Нападение на тренировочную базу в тылу было тяжелым, и последствия весьма болезненные. Вы прекрасно отработали при уходе и эвакуации пострадавших. Продолжайте сопровождение семей погибших, работайте с ранеными и поддерживайте командиров и солдат".

Глава Генштаба подчеркнул, что армия продолжает сражаться и готовиться. "Бригада "Голани" добилась многих успехов на этой войне и решительно преодолевала сложности, следуя традиции подразделения", – отметил А-Леви.