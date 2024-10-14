x
14 октября 2024
|
последняя новость: 12:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2024
|
14 октября 2024
|
последняя новость: 12:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Глава Генштаба на атакованной базе: "Это был тяжелый удар, и последствия очень болезненные"

время публикации: 14 октября 2024 г., 10:08 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 10:14
Глава Генштаба на атакованной базе: "Это был тяжелый удар, и последствия очень болезненные"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви в воскресенье вечером прибыл на учебную базу бригады "Голани", подвергшуюся нападению ударного беспилотника "Хизбаллы" и провел оперативное совещание с командирами и медицинскими бригадами базы.

"Мы находимся в состоянии войны, – отметил Герци А-Леви. – Нападение на тренировочную базу в тылу было тяжелым, и последствия весьма болезненные. Вы прекрасно отработали при уходе и эвакуации пострадавших. Продолжайте сопровождение семей погибших, работайте с ранеными и поддерживайте командиров и солдат".

Глава Генштаба подчеркнул, что армия продолжает сражаться и готовиться. "Бригада "Голани" добилась многих успехов на этой войне и решительно преодолевала сложности, следуя традиции подразделения", – отметил А-Леви.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 октября 2024

Глава Генштаба и глава ШАБАКа провели оперативное совещание на территории Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2024

Герци А-Леви: "Мы уничтожим инфраструктуру "Хизбаллы" и не дадим ей вернуться"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 октября 2024

Начальник Генштаба ЦАХАЛа: "Наш атакующий потенциал станет сюрпризом для врагов"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 сентября 2024

Глава генштаба ЦАХАЛа: "Мы умеем бить очень далеко, и бить мы умеем очень точно"