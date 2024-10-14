Израильские телеканалы напомнили о предложении Украины о сотрудничестве в борьбе с иранскими БПЛА

Спустя сутки после атаки беспилотника "Хизбаллы" на военную базу бригады "Голани", в результате которой погибли четверо военнослужащих, израильские телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12" напомнили, что еще два года назад Украина предупреждала Израиль, что ему также придется столкнуться с иранскими беспилотниками и предлагала сотрудничество в этой области.

Сайт "Мако" пишет, что полтора года назад посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук привез в Израиль обломки иранского беспилотника, сбитого над Украиной, и отдал их главе Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби, чтобы тот передал их Нетаниягу. По словам Корнийчука, Украина надеялась на военно-технологическое сотрудничество с Израилем, но Израиль не проявил заинтересованности. (Эту историю Корнийчук рассказал также в интервью телканалу "Кан-11").

В феврале 2023 года Евгений Корнийчук в интервью 12-му телеканалу рассказывал, что Зеленский и министр обороны Украины предлагали Израилю использовать Украину в качестве полигона для испытания своих разработок против различных видов вооружений, производимых в Иране. Об этом также говорил Зеленский в интервью журналистке 12-го телеканала Илане Даян. Но до 7 октября Израиль игнорировал эти предложения.

В интервью журналисту "Кан-11" Амихаю Штайну посол Украины отметил, что в настоящий момент "есть определенное сотрудничество между Украиной и Израилем, но, по оценкам украинских военных, оно могло бы быть намного шире". По словам Корнийчука, Украина несколько раз предлагала Израилю для укрепления сотрудничества назначить военного атташе в посольство в Киеве, но это до сих пор не сделано.

Оба израильских телеканала, "Кан-11" и "Кешет-12", отметили, что по оценкам украинских военных успех перехвата беспилотников составляет около 80%.