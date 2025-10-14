Стрельба и взрывы на севере сектора Газы: ЦАХАЛ ведет огонь в Джабалии

Утром 14 октября жители Ашкелона и прилегающих районов сообщают, что слышат звуки стрельбы и взрывы со стороны Газы.

Судя по сообщениям источников в Газе, израильские военные ведут огонь по целям в Джабалии, на севере сектора.

После 8:30 стрельба стихла. Над местом происшествия замечен беспилотник.

ЦАХАЛ пока комментариев не дает.

Ранее ЦАХАЛ заявлял, что в период действия режима прекращения огня военные в случае необходимости будут "устранять непосредственные угрозы".