Стрельба и взрывы на севере сектора Газы: ЦАХАЛ ведет огонь в Джабалии
время публикации: 14 октября 2025 г., 08:28 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 08:38
Утром 14 октября жители Ашкелона и прилегающих районов сообщают, что слышат звуки стрельбы и взрывы со стороны Газы.
Судя по сообщениям источников в Газе, израильские военные ведут огонь по целям в Джабалии, на севере сектора.
После 8:30 стрельба стихла. Над местом происшествия замечен беспилотник.
ЦАХАЛ пока комментариев не дает.
Ранее ЦАХАЛ заявлял, что в период действия режима прекращения огня военные в случае необходимости будут "устранять непосредственные угрозы".