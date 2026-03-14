Министр обороны Исраэль Кац: борьба с Ираном вступает в "решающую фазу"

Министр обороны Исраэль Кац заявил на совещании по оценке ситуации с участием начальника Генштаба Эяля Замира, главы военной разведки Шломи Биндера и других командиров, что "борьба с Ираном выходит на новый уровень".

Кац заявил, что борьба с Ираном вступает в "решающую фазу", добавив, что, по его словам, положить конец противостоянию может только иранский народ, если добьется свержения действующего режима.